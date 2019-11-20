Поездка общественников Югры в Забайкалье отменяется: «Такое отношение к армии кощунственно, хрен на них»

Поездка представителей общественных организаций Югры в Забайкальский край, где в печально известной «расстрелянной» военной части служат призывники из Ханты-Мансийского автономного округа, отменяется. Об этом «Новому Дню» рассказала глава комитета солдатских матерей ХМАО Ирина Браун.

Напомним, в результате трагедии в Забайкальском крае погибли два офицера, пять рядовых и один контрактник. Еще два человека получили ранения. Стрелок Рамиль Шамсутдинов арестован. Инцидент вновь вернул в повестку тему дедовщины в армии. По некоторым данным, молодого человека могли просто «довести».

Ранее Ирина Браун сообщила «Новому Дню», что в Забайкальском крае в военной части, где произошла трагедия, в настоящее время служат 26 парней из Югры. При этом, по информации Браун, семеро из них госпитализированы в связи с нервным срывом. Один югорчанин покрылся красными пятнами (подозрение на псориаз), второй лишился речи. «Надо срочно ехать в эту расстрелянную часть, спасать наших ребят, семь человек уже госпитализированы. Кроме того, часть находится в стадии расформирования и есть опасность, что наших ребят раздербанят по городам и весям, а мы уверены, что они должны служить в одном месте, и будем этого добиваться. Сейчас бегаем по округу ищем деньги на дорогу, лекарства», – говорит Ирина Браун.

По ее словам, комитет солдатских матерей Югры уже написал соответствующее обращение к губернатору округа Наталье Комаровой и главе местного парламента Борису Хохрякову: «Пока ответа нет, будем благодарны любой помощи. Если кто-то захочет помочь, то у нас есть счет, все официально, мы не партизаны какие-нибудь». Для желающих связаться с Ириной Браун она разрешила указать ее телефонный номер: 8-904-450-87-20.

Между тем представители Минобороны РФ опровергли информацию о госпитализации военнослужащих по итогам действий Шамсутдинова. «У них своя информация, у меня своя, и мы должны приехать на место, чтобы определиться – чья информация соответствует действительности», – заявила «Новому Дню» правозащитница.

Стоит также отметить, что обращение к властям Югры, ни к губернатору Наталье Комаровой, ни к местному парламенту, к результату пока не привели. Комитет солдатских матерей округа по-прежнему самостоятельно пытается решить вопрос о поездке в Забайкальский край, чтобы помочь срочникам.

Как говорила Ирина Браун, вопрос с поездкой в Забайкалье должен был обрести какую-то конкретику после 15 ноября. «Соответствующие переговоры идут. Надеемся, что все решим в ближайшее время. С родителями ребят я на связи, у них пока вроде бы все в порядке. За ситуацией следим», – сообщила Браун.

Однако, «соответствующие переговоры» на сегодняшний день ни к чему не привели. Правозащитница накануне пообщалась с депутатами окружной думы, на которых возлагала большие надежды, но была разочарована. Партийную принадлежность и уж тем более фамилии народных избранников, которые вроде бы обещали помочь, Браун назвать не готова, «потому что они обидятся», но прокомментировала ситуацию очень эмоционально.

«Поездки не будет. Говорят, ни ресурсов нет, ничего. Никак не готовы помочь. Зачем вообще встречались? Я считаю, такое отношение к армии – это кощунство. Хрен на них», – заявила Ирина Браун.

Фото: ugra-tv.ru

Ханты-Мансийск, служба информации

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