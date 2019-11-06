Помощь тюменскому солдату, расстрелявшему сослуживцев в Забайкалье, предложил адвокат Рамзана Кадырова

Двое российских адвокатов, известных защитников прав мусульман, направили предложения о сотрудничестве отцу тюменского призывника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего в воинской части в Забайкалье 10 военнослужащих, информация об этом появилась в соцсетях. Одним из адвокатов является чеченский юрист Саид-Магомед Чапанов, представлявший интересы президента Чечни Рамзана Кадырова.

Вторым юристом, предложившим помощь отцу срочника Салимчану Шамсутдинову, является саратовский адвокат Равиль Тугушев. «Мы, я и адвокат Саид-Магомед Чапанов, направили соглашение отцу [Рамиля Шамсутдинова], – рассказал «Новому дню» Равиль Тугушев. – Если в ближайшее время соглашение будет заключено, то подключимся дальше и мы». Сейчас в Забайкалье вылетел московский адвокат по имени Руслан, сказал Тугушев. Другой информации о московском адвокате юрист сообщить не смог.

Равиль Тугушев и Саид-Магомед Чапанов сами пока в Забайкалье не отправились. Саратовский адвокат затруднился дать прогноз о перспективах уголовного дела против Рамиля Шамсутдинова. «Сейчас нужно знакомиться полностью с материалами дела. Какие-то выводы можно будет делать только после того, как будет проведена психиатрическая экспертиза [Рамиля Шамсутдинов ]», – сказал «Новому Дню» Тугушев.

Равиль Тугушев – саратовский адвокат, ставший известным благодаря защите прав мусульман. Так, в 2013 году он успешно обжаловал решение Новороссийского суда, признавшего экстремистским перевод Корана, выполненного азербайджанским ученым Эльмиром Кулиевым. Саид-Магомед Чапанов, адвокат из Чечни, представлял интересы Рамзана Кадырова в судебном процессе 2015 года о признании экстремистскими высказываний, приведенных в книге «Мольба (дуа) к богу». Издание представляло собой краткие пояснения к аятам Корана, данным по-арабски и в русском переводе. Против решения суда тогда резко выступил президент Чечни Рамзан Кадыров.

Напомним, 25 октября солдат-срочник из села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов расстрелял 10 военнослужащих в воинской части в Забайкалье. 8 человек, в том числе двое офицеров, погибли. Среди раненых оказался еще один тюменец, житель Аромашевского района Евгений Графов.

Минобороны заявило, что трагедия произошла по причинам личного характера. Отец солдата Салимчан Шамсутдинов настаивает, что его сына довели до нервного срыва офицеры и сослуживцы. О том, что в воинской части была дедовщина, сообщила представитель председатель Комитета солдатских матерей Забайкалья Валентина Мордова. Салимчан Шамсутдинов решил ехать к сыну и стал собирать деньги на адвокатов в соцсети «Вконтакте».

Тюмень, служба информации

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