Убитый тюменским солдатом офицер макал его головой в унитаз и заставлял драить туалет

Тюменского призывника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восьмерых военнослужащих в военной части 54160 в Забайкалье, перед трагедией заставили драить туалет и окунали головой в унитаз. Все пострадавшие от рук стрелка участвовали в издевательствах над ним.

Причиной расстрела тюменским призывником Рамилем Шамсутдиновым военнослужащих в военной части в Забайкальском крае стали издевательства со стороны офицеров и сослуживцев, сообщает издание Daily Stosm. Портал цитирует председателя Комитета солдатских матерей Забайкалья Валентину Мордову, которая рассказала о дедовщине в военной части.

«Его (Рамиля Шамсутдинова – ред.) заставили устав учить и туалет драить. Он подраил, но старший лейтенант (среди погибших офицеров один старший лейтенант – Д.В.Пьянков – ред. )сказал, что плохо убрано, и начал его головой в унитаз опускать, а парень сопротивлялся». По словам Мордовой, офицер не справился с солдатом, тот дал сдачи. Тогда офицер поручил другим «воспитать» Шамсутдинова.

После этого тюменский призывник заступил в караул, где получил оружие. У него произошел нервный срыв и он начал стрелять по офицерам и сослуживцам, которые над ним издевались. Валентина Мордова заявила также, что раньше от военнослужащих этой части жалоб на дедовщину не поступало, но после трагедии командирам об издевательствах рассказали и другие солдаты. Якобы, командир части и его зам по воспиательной работе признали, что не уследили за ситуацией.

Мордова добавила, что отец Рамиля Шамсутдинов жаловался комиссии Минобороны на проявления дедовщины в отношении сына. Он рассказывал, что Рамиль Шамсутдинов сообщал ему номер чужой банковской карты, на которую просил перевести деньги.

Ранее комиссия Минобороны пришла к выводу, что насилие в воинской части не допускалось, а толкнуть Шамсутдинова на особо тяжкое преступление могли «межличностный конфликт» и «психологическая несовместимость» с офицером в карауле.

Призывник из села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов вечером 25 октября, находясь в карауле, расстрелял из автомата Калашникова 10 человек. Восемь человек погибли, в том числе два офицера. Среди раненых оказался другой тюменец – призывник из Аромашевского района Евгений Графов. Сейчас он находится в больнице в Москве. Пресс-секретарь президента Владимира Путина, Дмитрий Песков заявил, что глава государства не будет реагировать на трагедию в Забайкалье

Шамсутдинов был задержан и помещен под стражу. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек.

Тюмень, служба информации

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