Пресс-секретарь Владимира Путина рассказал, что президент сделает в ответ на расстрел военнослужащих в Забайкалье

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал расстрел сослуживцев тюменским призывником Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье «частным случаем», по которому нельзя судить о результатах армейской реформы. Президент не будет на это реагировать, цитирует Пескова ТАСС.

«Это частный случай, это трагедия, которая произошла, безусловно, ее нужно расследовать. До определения истинных причин делать заключение о результатах реформы армии, по меньшей мере, непрофессионально», – заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Также Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет реагировать на забайкальский расстрел. «Это не вопрос президента», – объяснил Песков. Песков отметил, что армия уже занимается расследованием.

Трагедия в армейской части 54160 произошла вечером 25 октября. Призывник из села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов расстрелял из автомата Калашникова 10 человек – двоих офицеров и 8 сослуживцев. Восемь человек погибли, в том числе оба офицера. Двое были ранены, в том числе житель Аромашевского района Тюменской области Евгений Графов.

Шамсутдинов был задержан и взят под стражу, возбуждено дело об убийстве двух и более лиц.

Минобороны заявило, что у солдата произошел нервный срыв, причины которого не были связаны с прохождением службы. По другой версии, молодого человека заставила пойти на убийство дедовщина, царившая в воинской части. Отец Рамиля, Салимчан Шамсутдинов, намерен ехать в Забайкалье, чтобы защищать сына. Сейчас в соцсети «Вконтакте» объявлен сбор средств на адвоката для солдата. Также в сети Интернет объявлен сбор подписей под петицией с требованием освободить Рамиля Шамсутдинова.

Москва, Тюмень, служба информации

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