Солдатские матери Югры в панике: «Надо срочно ехать в эту расстрелянную часть, спасать наших ребят, семь человек уже госпитализированы»

Комитет солдатских матерей Югры бьет тревогу, в забайкальской части, где 25 октября 20-летний Рамиль Шамсутдинов из Тюменской области расстрелял сослуживцев во время смены караула, служат солдаты из Ханты-Мансийского автономного округа, и они в серьезной опасности.

Как рассказала «Новому Дню» руководитель окружного комитета Ирина Браун, в Забайкальском крае в военной части, где произошла трагедия, в настоящее время служат 26 парней из Югры. При этом, по информации Браун, 7 из них госпитализированы с нервным срывом. Один югорчанин покрылся красными пятнами (подозрение на псориаз), второй лишился речи. «Надо срочно ехать в эту расстрелянную часть, спасать наших ребят, семь человек уже госпитализированы. Кроме того, часть находится в стадии расформирования и есть опасность, что наших ребят раздербанят по городам и весям, а мы уверены, что они должны служить в одном месте и будет этого добиваться. Сейчас бегаем по округу ищем деньги на дорогу, лекарства», – говорит Ирина Браун.

По ее словам, КСМ Югры уже написал соответствующее обращение к губернатору округа Наталье Комаровой и главе местного парламента Борису Хохрякову: «Пока ответа нет, будем благодарны любой помощи. Если кто-то захочет помочь, то у нас есть счет, все официально, мы не партизаны какие-нибудь». Для желающих связаться с Ириной Браун она разрешила указать ее телефонный номер: 8-904-450-87-20.

Напомним, что в результате трагедии в Забайкальском крае погибли два офицера, пять рядовых и один контрактник. Еще два человека получили ранения. Стрелок Рамиль Шамсутдинов арестован. Инцидент возобновил разговоры о существовании дедовщины в армии. По некоторым данным молодого человека могли просто «довести».

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 01.11.19

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