Власти Югры проигнорировали проблемы пострадавших в Забайкалье солдат: ни губернатор, ни дума не отреагировали

Руководство Ханты-Мансийского автономного округа не спешит помогать пострадавшим срочникам из Югры, которые стали свидетелями расстрела сослуживцев тюменцем Рамилем Шамсутдиновым. Об этом «Новому Дню» сообщила глава комитета солдатских матерей округа Ирина Браун.

Ранее она рассказала агентству, что в Забайкальском крае в военной части, где произошла трагедия, в настоящее время служат 26 парней из Югры. При этом, по информации Браун, 7 из них госпитализированы с нервным срывом. Один югорчанин покрылся красными пятнами (подозрение на псориаз), второй лишился речи. «Надо срочно ехать в эту расстрелянную часть, спасать наших ребят, семь человек уже госпитализированы. Кроме того, часть находится в стадии расформирования и есть опасность, что наших ребят раздербанят по городам и весям, а мы уверены, что они должны служить в одном месте и будем этого добиваться. Сейчас бегаем по округу ищем деньги на дорогу, лекарства», – говорит Ирина Браун.

По ее словам, комитет солдатских матерей Югры уже написал соответствующее обращение к губернатору округа Наталье Комаровой и главе местного парламента Борису Хохрякову: «Пока ответа нет, будем благодарны любой помощи. Если кто-то захочет помочь, то у нас есть счет, все официально, мы не партизаны какие-нибудь». Для желающих связаться с Ириной Браун она разрешила указать ее телефонный номер: 8-904-450-87-20.

Напомним, что в результате трагедии в Забайкальском крае погибли два офицера, пять рядовых и один контрактник. Еще два человека получили ранения. Стрелок Рамиль Шамсутдинов арестован. Инцидент вновь вернул в повестку тему о существовании дедовщины в армии. По некоторым данным, молодого человека могли просто «довести».

Между тем, представители минобороны РФ опровергли информацию о госпитализации военнослужащих по итогам действий Шамсутдинова. «У них своя информация, у меня своя, и мы должны приехать на место, чтобы определиться – чья информация соответствует действительности», – заявила «Новому Дню» правозащитница.

Стоит также отметить, что обращение к властям Югры, ни к губернатору Наталье Комаровой, ни к местному парламенту к результату пока не привели. Комитет солдатских матерей округа, по-прежнему самостоятельно пытается решить вопрос о поездке в Забайкальский край, чтобы помочь срочникам из Югры.

Ханты-Мансийск, Служба информации

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