В Татарстане экс-чиновник Росимущества отправился в колонию за взятку

В Татарстане суд вынес приговор бывшему и.о. руководителя территориального управления Росимущества 37-летнему Альберту Гатину. Он признан виновным во взяточничестве (ч.6 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, территориальное управление Росимущества заключило с одной из фирм госконтракт по сбору, транспортировке и обезвреживанию химических веществ в Нижнекамске. После подписания контракта Гатин потребовал у руководителя фирмы 10 млн рублей за беспрепятственное подписание акта приема-сдачи работ, в противном случае обещая создать ему проблемы в работе, в том числе включить компанию в реестр недобросовестных поставщиков госуслуг.

В дальнейшем Гатин через своего водителя, не осведомленного о противоправных действиях руководителя, получил от представителя фирмы тремя частями требуемые деньги. После получения взятки злоумышленник даже не убедившись в исполнении контракта, подписал акт приема-сдачи выполненных работ до их фактического окончания.

Приговором суда Гатину назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему запрещено занимать определенные должности в течение 3 лет.

Казань, Иван Гридин

Казань. Другие новости 25.11.19

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