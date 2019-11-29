Экс-глава Кирова попался на многомиллионной взятке

В Кирове по материалам регионального УФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы города. Как сообщили в пресс-службе СКР, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

Следствие считает, что в 2014-2016 годах подозреваемый, занимая пост градоначальника получил через посредника от одного из местных взятку в размере 7,8 млн рублей. За это вознаграждение он обещал общее покровительство фирмам, принадлежащим предпринимателю. Кроме того он обеспечил заключение договоров на поставку и своевременную оплату топлива для нужд автотранспортного предприятия города вне зависимости от его качества.

Сотрудники регионального следственного управления проводят обыски по месту жительства бывшего мэра, изымают необходимые для следствия вещи и документы. Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

Киров, Иван Гридин

Киров. Другие новости 29.11.19

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