В Забайкалье автобус рухнул с моста, 19 человек погибли

В Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус упал с высоты около 10 метров. В результате погибли 19 человек. Вывозить пострадавших пришлось вертолетами.

Инцидент произошел в 60 км от города Сретенска, автобус «Granbird» следовал в Читу, съехал с дороги и упал с моста через реку Куенга, сообщили в пресс-службе МЧС. Там уточнили, что высота в этом месте составляет 8-12 метров. В момент аварии в автобусе находились 43 пассажира и водитель. По одной из версий, у машины лопнуло колесо, водитель не справился с управлением, автобус слетел с дороги.

В ликвидации последствий ДТП были задействованы более 70 человек и 23 единицы техники, добавили в МЧС. Часть пассажиров были заблокированы в автобусе. Работают два вертолета территориального центра медицины катастроф, приведены в готовность три воздушных судна от Министерства обороны и МЧС России.

По данным краевого минздрава, 19 человек погибли, 21 получил различные ранения. «Четверо пострадавших в результате аварии с рейсовым автобусом будут транспортированы бортом санавиации в Читу. Их состояние тяжелое. Вопрос о пятом пациенте решается. В эти минуты медики проводят предтранспортную подготовку больных», – говорится в сообщении на сайте министерства.

СУ СКР по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек». «По указанию руководителя следственного управления СКР по Забайкальскому краю Юрия Русанова, производство расследования по данному уголовному делу поручено следователям третьего отдела по расследованию особо важных дел. На место происшествия направлены следователи-криминалисты краевого следственного управления», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, начала проверку прокуратура Забайкальского края. Будет дана оценка действиям как перевозчика, так и местных властей, отвечающих за безопасность на участке дороги. О начале проверки сообщили и в Ространснадзоре.

Кроме того, стало известно, что у автоперевозчика ранее были выявлены нарушения, связанные с отклонением от установленного маршрута и нарушением графика смены водителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных СПАРК. Сам перевозчик, индивидуальный предприниматель Сергей Пнёв заявил агентству, что это был заказной автобус.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

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