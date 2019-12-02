В Забайкалье объявили траур по погибшим в аварии с автобусом

2 декабря в Забайкальском крае объявили днем траура по жертвам в ДТП с автобусом, в котором погибли 19 человек. Такое решение принял губернатор Александр Осипов.

«Правительством края будет оказана помощь и поддержка всем тем, у кого в больницах сейчас находятся с травмами близкие, всем тем, кто близких потерял. Мы принимаем все меры для спасения пострадавших. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. 2 декабря в Забайкальском крае объявлено днем траура», – отмечается в сообщении от имени губернатора на официальном портале края.

Авария произошла накануне в 60 км от города Сретенска, автобус «Granbird» следовал в Читу, съехал с дороги и упал с моста через реку Куэнга. В момент ДТП в автобусе находились 43 пассажира и водитель. По одной из версий, у машины лопнуло колесо, водитель не справился с управлением, автобус слетел с дороги. В результате 19 человек погибли, 21 получил различные ранения.

СУ СКР по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».

По словам заместителя главного врача по хирургии краевой клинической больницы Евгения Порушничака, в настоящее время четверо пострадавших находятся в реанимации, их состояние тяжелое. Состояние еще двоих пациентов оценивается как средней степени тяжести. «Люди получают все необходимое для лечения. Сегодня планируется, что к нам прибудут еще несколько пострадавших из районов, мы готовы к приему. К помощи федеральных коллег не обращались, обходимся своими силами», – сообщил врач.

С родственниками погибших и пострадавших работают 11 психологов. Также решается вопрос по объему выплат пострадавшим и семьям погибших.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

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