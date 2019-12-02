В ГИБДД спрогнозировали увеличение числа жертв ДТП

Заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин рассказал, сколько человек ежегодно гибнет в авариях на дорогах России. По его словам, эта цифра в будущем будет только расти.

С начала года на сегодняшний день в 146 тысячах ДТП в России погибло около 15,5 тысячи человек, порядка 160 тысяч получили ранения, передает РИА «Новости». «Говорю приблизительные цифры, поскольку они оперативные, они будут уточняться. И, к сожалению, на мой взгляд, будут увеличиваться, а не уменьшаться. Такое свойство статистики есть», – рассказал Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.

До прибытия скорой помощи на местах дорожных аварий гибнут около 6% пострадавших. Еще 6% умирают по дороге в больницу. 16% погибают в медицинских учреждениях в первые сутки после ДТП. «Здесь есть над чем поработать», – подчеркнул Понарьин.

Семинар по обеспечению дорожного движения продлится до 6 декабря. Сегодня участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших в аварии в Забайкалье.

ДТП произошло накануне в 60 км от города Сретенска, автобус «Granbird» следовал в Читу, съехал с дороги и упал с моста через реку Куэнга. В момент аварии в автобусе находились 43 пассажира и водитель. По одной из версий, у машины лопнуло колесо, водитель не справился с управлением, автобус слетел с дороги. В результате 19 человек погибли, 21 получил различные ранения. 2 декабря в Забайкальском крае объявили днем траура.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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