Русские выручат американцев после поломки туалета на МКС

На Международной космической станции вновь возникли проблемы с туалетами. Из строя вышел санузел в американском сегменте МКС. Об этом астронавты сообщили в Центр управления полетами в Хьюстоне. На время ремонта американцы будут пользоваться туалетом в российском сегменте космической станции.

Всего на МКС два туалета – в американском и российском модулях, все санузлы – российского производства. Туалеты также имеются в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях «Союз МС», однако их использование предусматривается только во время автономного полета к станции или к Земле.

В настоящее время на МКС находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, итальянец Лука Пармитано, а также американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр.

Напомним, 27 ноября на станции отказали все туалеты. Санузлы починили в течение суток. В качестве временной меры астронавтам разрешили пользоваться подгузникам и устройствами сбора мочи.

Хьюстон, служба информации РИА «Новый День»

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