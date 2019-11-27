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Среда, 27 ноября 2019, 13:02 мск

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«Хьюстон, у нас проблемы»: На МКС отказали все туалеты

Фото: «Роскосмос»

На Международной космической станции (МКС) возникли серьезные проблемы. По словам командира – итальянца Луки Пармитано, – из строя вышли все туалеты. В качестве временной меры астронавты будут пользоваться подгузникам и устройствами сбора мочи. Соответствующее решение было принято в ходе переговоров астронавтов с центром управления полетов НАСА в Хьюстоне.

На МКС оборудовано два туалета: ассенизационно-санитарное устройство (АСУ) в российском модуле «Звезда» и WHC, который расположен в американском модуле Tranquility. Впрочем, существуют и два запасных санузла. Они расположены в пристыкованных к МКС кораблях «Союз», однако их использование предусматривается исключительно во время автономного полета к станции или к Земле.

Пармитано доложил на Землю, что WHC беспрерывно выдает сообщение о неисправности, а у российского АСУ просто-напросто переполнился бак. Чтобы упростить жизнь астронавтам Хьюстон дал разрешение на использование устройств для сбора мочи UCD, запас которых имеется в европейском модуле Columbus.

Сейчас на МКС также находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, передает РИА «Новости».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 27.11.19

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