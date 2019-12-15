Дело банды Гагиева: задержана экс-прокурор из Владикавказа, заказавшая убийство следователя

Экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана в ходе расследования уголовного дела банды Аслана Гагиева, сообщает Следственный комитет РФ. Бывшего прокурора заподозрили в организации заказного убийства следователя Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Александра Леонова.

Согласно материалам следствия, Швецова в августе 2012 года во время личной встречи в Москве с Асланом Гагиевым «заказала» убийство бывшего мужа ее сестры Александра Леонова. Мотивом стали неприязненные отношения из-за развода следователя с ее сестрой. 12 сентября 2012 года с Леоновым расправились члены ОПС Гагиева.

Следствие решает вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде ареста.

Напомним, в июне 2018 года Аслана Гагиева экстрадировали в Россию из Австрии и заключили под стражу. В настоящее время он знакомится с материалами выделенного в его отношении уголовного дела.

К настоящему времени, по информации СКР, 24 участников банды Гагиева приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе пожизненному лишению свободы. Семь членов преступного сообщества убиты по указанию Гагиева в результате внутренних конфликтов. Еще 7 бандитов объявлены в международный розыск.

В марте 2019 года Московский окружной военный суд начал рассматривать дело в отношении 12 участников преступного сообщества.

По данным следствия, на счету банды 49 эпизодов преступной деятельности на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии. Жертвами бандитов стали 60 человек, в их числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники и бизнесмены.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.12.19

Коммунисты Югры провели окружной пленум и серию одиночных пикетов в Ханты-Мансийске. / В Севастополе затонул плавдок со списанной подводной лодкой. / Глава Югры Комарова опять оттянула начало голодовки обманутых ипотечников: «У нее выборы». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»