«Я – полковник ГРУ!»: задержан глава многодетной семьи, семь лет насиловавший дочь В их доме, увешанном иконами, найден арсенал спецназа

Против многодетного отца из Ленинградской области, в доме которого был найден и изъят оружейный арсенал, возбуждено уголовное дело об изнасиловании ребенка. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. По версии следствия, мужчина насиловал дочь на протяжении семи лет, сейчас девочке 13 лет.

По информации СКР, 46-летний отец семейства задержан. Следователи готовят обращение в суд о заключении задержанного под арест.

Согласно версии следствия, с 2012 года по декабрь 2019 года мужчина неоднократно насиловал свою дочь в частном доме в деревне Химози под Гатчиной. В отношении отца девочки возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).

В ходе обыска в доме подозреваемого изъяты «предметы и электронные носители информации, представляющие интерес для следствия», говорится в сообщении СК РФ.

В ведомстве заявили, что «в ходе расследования будут изучены условия проживания детей в многодетной семье, а также причины и условия способствующие совершению данного преступления». Кроме того, следователи дадут оценку «действиям субьектов профилактики», добавили в СКР.

Ранее СМИ сообщили, что в трехэтажном коттедже в деревне Химози, где проживает многодетная семья, вечером 16 декабря правоохранители изъяли склад с оружием.

Здесь и далее фото: 47news.ru

На видео, выложенных в соцсетях и СМИ, запечатлены машины полиции, ОМОН и МЧС, стянутые к дому. Очевидцы рассказали, что из дома вынесли оружие и вывели восьмерых детей.

Правоохранители обнаружили арсенал в одной из комнат на втором этаже. В помещении нашли автоматы нескольких марок, ручной пулемет, пистолеты, винтовки, множество патронов и бронежилеты с надписью ФСБ – настоящий арсенал спецназа, сообщает издание 47news. В доме также нашли матрасы с пятнами крови.

В подвале оперативники обнаружили тир с простреленной ростовой мишенью и гильзы. На первом этаже располагался спортзал, больше похожий на место для боевой подготовки, – со шведскими стенками и свисающими с потолка веревками.

И спортзал, и тир, вероятно, использовались для физических тренировок детей. Сами дети, судя по фото, сделанным в доме, жили в жутких условиях. Их комнаты захламлены, везде беспорядок.

При этом в доме было множество икон. По данным издания, под полом в одной из комнат силовики обнаружили ноутбук, видеокассеты и около 30 флешек. На придворовой территории нашли большой деревянный крест, под которым была вырыта яма.

Задержанным оказался 46-летний Андрей Бовт. До 1997 года он носил фамилию Лобадюк, в 24 года взял новую фамилию. Мужчина представился правоохранителям полковником ГРУ. Как пишет издание, его жена, мать восьмерых детей, приходилась ему двоюродной сестрой.

Оперативники нагрянули в дом Бовта после получения информации о том, что глава семейства насилует одну из дочерей на протяжении многих лет. Прибывшие на место полицейские и обнаружили в доме склад с оружием.

По словам соседей, семья была замкнутой, ни с кем не общалась. По их данным, дети не ходили в школу, им запрещали рассказывать другим сельчанам о семье и отце.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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