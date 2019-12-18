«Меня хотят опорочить за борьбу с коррупцией»: обвиненный в педофилии многодетный отец просит встречи с Путиным

Гатчинский городской суд Ленинградской области заключил под арест на два месяца многодетного отца из деревни Химози под Гатчиной 46-летнего Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью. Фигурант громкого дела пробудет под стражей как минимум до 16 февраля 2020 года. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

В суде подозреваемый заявил журналистам о своей невиновности. «Я ничего не делал… Совесть моя чиста», – заявил Бовт. По словам мужчины, его хотят опорочить, чтобы он не смог «выполнять свои служебные обязанности по борьбе с коррупцией и наркобизнесом». Однако он отказался раскрыть место работы, поскольку «не имеет права» говорить про это (цитаты по dailystorm.ru). Мужчина уверяет, что оружейный арсенал, обнаруженный в коттедже, где проживала его семья, связан с его служебной деятельностью. Также подозреваемый попросил личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Бовт также заявил, что отношения с детьми у него были хорошие. Однако после вопроса об изнасиловании малолетней дочери, подозреваемый пригрозил журналистам расправой: «Если будете мне это говорить, могу вам физиономию набить за такие слова».

Следствие обвиняет Бовта по четырем статьям УК РФ – «Изнасилование» (ст. 131 УК РФ), «Насильственные действия сексуального характера» (ст. 132 УК РФ), «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» (ст. 222 УК РФ), «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» (ст. 222.1 УК РФ). Ему грозит длительный срок лишения свободы.

Ранее сегодня в СУ СКР по Ленобласти сообщили, что подозреваемый будет направлен на психиатрическую экспертизу.

16 декабря в доме многодетной семьи в деревне Химози полицейские обнаружили склад оружия – автоматы Калашникова, пулеметы, пистолеты, боеприпасы к ним, гранаты. Бовт с гражданской женой, являющейся, по данным СМИ, его двоюродной сестрой, воспитывают восьмерых детей, шесть из которых несовершеннолетние. Именно сожительница подозреваемого написала на него заявление в полицию, в котором обвинила Бовта в сексуальном насилии над 13-летней дочерью, передает «Интерфакс».

По версии СКР, с января 2012 по декабрь 2019 года мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь, сейчас девочке 13 лет. Следователи изъяли находившиеся в доме «предметы и электронные носители информации, представляющие интерес для следствия». Бовта задержали. Мужчина представился правоохранителям полковником ГРУ, сообщало издание 47news.ru.

По словам соседей, семья была замкнутой, ни с кем не общалась. По их данным, дети не ходили в школу, им запрещали рассказывать другим сельчанам о семье и отце. Позже выяснилось, что дети нигде не зарегистрированы и не имеют документов. Сейчас они изъяты из семьи, шестеро из них помещены в Гатчинскую больницу.

Добавим, что дети жили в спартанских условиях. В комнатах, судя по фото, лишь черновая отделка, в доме беспорядок и множество икон.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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