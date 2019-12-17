Подозреваемый в педофилии «полковник ГРУ» обзавелся еще одной «уголовкой», его 6 детей госпитализированы (ВИДЕО)

Следователи возбудили уголовные дела о незаконном обороте оружия и боеприпасов после того, как правоохранители нашли большой оружейный арсенал в коттедже многодетной семьи в деревне Химози Ленинградской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. 46-летнего главу семейства, многодетного отца, задержали по подозрению в изнасиловании дочери. По уточненным данным следствия, мужчина в течение семи лет – с января 2012 года по сентябрь 2019 года – подвергал сексуальному насилию свою маленькую дочь, сейчас девочке 13 лет.

В СКР подтвердили, что в доме было обнаружено и изъято огнестрельное автоматическое оружие – автоматы, пистолеты, боеприпасы, о чем ранее сообщили СМИ и соцсети. Изъятый арсенал направлен на криминалистическую экспертизу. «Возбуждены уголовные дела по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.222 УК РФ и ч. 1 ст.222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия)", – говорится в сообщении ведомства.

В СК РФ отметили, что следователи «подробно допросили подозреваемого по обстоятельствам дела», а также пострадавшую девочку – с участием педагога-психолога, мать ребенка и других членов семьи. По делу назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

Сейчас следствие решает «вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении обвинения», говорится в сообщении ведомства.

Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области в свою очередь сообщила, что все 8 детей из многодетной семьи сейчас находятся в Гатчинской Центральной районной больнице, подчеркнув, что здоровью и жизни детей ничего не угрожает. Отмечается, что детям проведут все необходимые медицинские процедуры, с ним будут работать психологи.

Позже уполномоченный по правам ребенка в регионе Тамара Литвинова уточнила РИА «Новости», что в больницу помещены шестеро детей в возрасте от 9 до 17 лет. По словам омбудсмена, дети находятся в большом стрессе, передает «Интерфакс». Она добавила, что сегодня планирует посетить детей в больнице. Между тем Литвинова не исключила, что сегодня их могут выписать из больницы, после чего будет «решаться вопрос о помещении детей в социальное учреждение».

Добавим, что СКР опубликовал видео с места проведения следственных действий в трехэтажном коттедже в деревне Химози.

Видео Следственного дома из дома многодетной семьи

На кадрах запечатлены разнообразное огнестрельное оружие, изъятое в доме, а также спартанская обстановка внутри дома. В помещениях лишь черновая отделка, в доме беспорядок и множество икон.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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