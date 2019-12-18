Гуцериев отреагировал на информацию об обысках у него дома и в офисах – акции «М.Видео» пережили падение

Группа «Сафмар» и ее основатель и основной владелец миллиардер Михаил Гуцериев прокомментировали появившуюся в телеграм-каналах и СМИ информацию об обысках в квартире бизнесмена и в 10 офисах связанных с ним компаний.

Гуцериев заявил, что данные сведения не соответствуют действительности, и назвал распространенную в СМИ информацию об обысках в его компаниях провокацией. «Нет, это не правда, это провокация», – заявил миллиардер РЕН ТВ.

В группе «Сафмар» также отрицают проведение обысков. В ее заявлении говорится, что у правоохранительных органов нет «какие-либо претензий к компаниям группы». Публикации об обысках в «Сафмаре» сочли «фейком и провокацией».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле ничего не знают об обысках в компаниях главы «Сафмара» Михаила Гуцериева.

Ране сегодня телеграм-канал Mash сообщил, что сотрудники МВД и Следственного комитета проводят обыски дома и в офисах Гуцериева. Отмечалось, что кроме квартиры бизнесмена следственные действия проводятся в 10 его компаниях.

Телеграм-канал Baza сообщил, что обыски проходят в бизнес-центре на Новослободской улице, где находится офис компании Михаила Гуцериева «Форте Инвест», которой руководит его сын Саид. По его информации, обыски могут быть связаны с уголовным делом о нелегальных поставках нефти в Турцию и Европу.

Стоит отметить, что на фоне сообщений об обысках у Михаила Гуцериева резко упали акции ПАО «М.Видео», которому принадлежат бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Компания входит в группу «Сафмар».

На Московской бирже стоимость акции «М.Видео» на 13:06 мск снижалась до 503,1 рублей (-9,7%), затем бумаги начали отыгрывать падение. На 15:01 мск цена акции подросла до 525,9 рублей. На закрытии торгов17 декабря стомость акции «М.Видео» составляла 555,7 рублей

Михаил Гуцериев – российский предприниматель, владелец компании «РуссНефть», главный акционер промышленно-торговой и финансовой группы «Сафмар», входит в список богатейших российских бизнесменов по версии журнала Forbes. В августе семья Гуцериева заняла первое место в списке богатейших кланов России по версии Forbes. Состояние Михаила Гуцериева и его близких издание оценило в $5,65 млрд, за минувший год оно сократилось на $320 млн.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.12.19

В колонии Калмыкии зэк организовал террористическое сообщество. / Уралец погиб от отравления во время рыбалки на Иртыше. / Виновник смертельного ДТП на Малышева психически здоров. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»