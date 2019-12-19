Москвичка готовила по рецепту из Сети и устроила взрыв – у женщины ожоги трети тела

В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв при приготовлении домашней наливки по рецепту из интернета. В результате инцидента женщина получила ожоги 30% поверхности тела и была доставлена в ожоговый центр городской клинической больницы имени Иноземцева. Врачи оказали пострадавшей всю необходимую помощь.

Пенсионерка следовала всем пунктам инструкции, а взрыв прогремел, когда пришла очередь добавить в кипящий на газовой плите густой фруктовый сироп спирт, сообщает столичный департамент здравоохранения. В рецепте не было указано, как это сделать безопасно. Когда москвичка начала вливать спирт в кипящий сироп, он испарился, превратившись в спиртовое облако. Смесь окутала кастрюлю. Когда опасные пары достигли газовой горелки, произошел взрыв. На женщине загорелась одежда. В результате ЧП она получила тяжелый ожог головы, лица, шеи, туловища, левой руки – всего 32% поверхности тела. В половине ожоговых ран были поражены не только кожа, но подкожная клетчатка и мышцы.

Скорая помощь доставила пострадавшую в ожоговый центр городской клинической больницы имени Ф. Иноземцева, где ей оказали всю необходимую помощь. По словам врачей, женщина сможет вернуться к привычной жизни после восстановительной терапии.

Медики отметили, что данный инцидент не единиченлись случаи, когда рецепты из Сети приводят людей на больничную койку. Незадолго до этого трагического случая из ожогового центра выписали пациента, получившего тяжелый ожог при аналогичных обстоятельствах.

Напомним, что весной в Екатеринбурге семейная пара пострадала в результате взрыва самогонного аппарата, их квартира выгорела. Мужчина, сотрудник СКР, и его жена не следили за процессом приготовления спиртного напитка, в результате в аппарате повысилось давление, и он взорвался. Супруги попали в больницу с ожогами, впоследствии женщина умерла от осложнений. У семейной пары двое детей, но их не было в квартире в момент взрыва.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.12.19

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