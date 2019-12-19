В Тверской области пять районов остались без света из-за ветра

Три района и два городских округа Тверской области остались без энергоснабжения из-за шквалистого ветра. Работы по восстановлению сетей ведутся круглосуточно.

Причиной нарушения снабжения стал обрыв на ЛЭП. Без света остались жители в Калининском, Ржевском, Торопецком районах, а также Вышневолоцком и Осташковском городских округах. Аварийно-восстановительные работы начались еще ночью, передает «Интерфакс».

В филиале «Россети Центр Тверьэнерго» введен особый режим работы. Восстанавливать сети будут круглосуточно. В настоящее время ремонтные работы ведут 211 бригад энергетиков, в составе которых 938 человек персонала и 188 единиц специализированной техники.

В ГК «Автодор» сообщили об отключении части линий электропередач на 5-м и 6-м этапах трассы М-11 Москва – Петербург на территории Тверской и Новгородской областей из-за порывистого ветра, достигавшего 22 м/сек. «Пока ведутся работы, водителям необходимо соблюдать особую осторожность при проезде участков М-11 в Тверской и Новгородской областях», – говорится в сообщении госкомпании.

Сначала циклон обрушился на Финляндию. По последним данным, там остались без света около 80 тысяч домов. Непогода бушует и в Эстонии. В Санкт-Петербурге сильнейший ветер валил деревья, под его натиском не выдерживали светофоры и рекламные конструкции, с домов срывало крыши и штукатурку. Утром многие автомобилисты обнаружили, что их автомобили повреждены. Ветер не пощадил и новогоднее убранство: уронил новогодние елки и сорвал праздничную иллюминацию. Жители города жалуются на перебои с сотовой связью.

Тверь, Служба информации РИА «Новый День»

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