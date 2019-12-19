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Четверг, 19 декабря 2019, 11:02 мск

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Сорванные крыши, упавшие деревья – мощный шторм обрушился на Петербург

На Санкт-Петербург и Ленинградскую область в ночь на 19 декабря обрушилась мощная буря. Циклон пришел из Финляндии. По данным МЧС, порывы ветра достигали 28 метров в секунду.

Сильнейший ветер валил деревья, под его натиском не выдерживали светофоры и рекламные конструкции, с домов срывало крыши и штукатурку. В частности, из-за разгула стихии без кровли осталось здание администрации Невского района. Утром многие автомобилисты обнаружили, что их автомобили повреждены. Ветер не пощадил и новогоднее убранство. Так, например, на Воскресенской и Октябрьской набережных шквал уронил новогодние ёлки, а на Дворцовом мосту сорвал праздничную иллюминацию. Жители города жалуются на перебои с сотовой связью.

Ветер повалил новогоднюю ёлку

Не обошлось и без других коммунальных катаклизмов. Без электроснабжения остались жильцы пяти десятков домов в Невском районе города. Аварийные отключения зафиксированы на Октябрьской набережной, проспекте Обуховской обороны и Ново-Александровской улице. Днём ранее были закрыты для посещения все сады и скверы. Водителей просят помнить об опасности бокового ветра и не парковаться вблизи деревьев и рекламных конструкций.

Во избежание особо опасного наводнения в Санкт-Петербурге было принято решение задействовать комплекс защитных сооружений (КЗС). Затворы КЗС были закрыты, благодаря чему акватория Невской губы была защищена от воздействия нагонной волны. Уровень воды с внешней стороны дамб превышал 2 метра.

Шторм в Финском заливе

Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру было временно остановлено, сообщили в Дирекции КЗС Санкт-Петербурга. «Сегодня ночью в результате штормового нагона уровень воды в Финском заливе в районе Комплекса защитных сооружений поднимался максимально до отметки в 225 сантиметров. Скорость ветра в порывах достигала 30-ти метров в секунду», – приводит слова директора по эксплуатации КЗС Игоря Полищука 78.ru.

Закрытие дамбы

Закрытие дамб обернулось наводнением в Сестрорецке. Вода хлынула в парки и скверы. Разгул стихии повлиял и на движение поездов. Так, «Ласточка» из Пскова пришла в Петербург с двухчасовой задержкой из-за поломки токоприемника.

По словам петербуржцев, уровень воды в реках и каналах значительно поднялся, но погода в последние часы налаживается.

Разрушительный шторм пришёл из Финляндии, где случился коллапс. Мощные снегопады с сильным ветром замели дороги, без электроснабжения остались порядка 30 тыс. домов.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 18.12.19

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