Норильского и.о. прокурора задержали по коррупционному делу

В Красноярском крае силовики задержали исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, сообщают федеральные информагентства со ссылкой на источники.

«Уголовное дело возбуждено по статье «получение взятки» (ст.290 УК РФ), Гутаев задержан», – сообщает «Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Расследование ведут сотрудники СКР.

В прокуратуре Красноярского края факт возбуждения уголовного дела и задержания и.о. прокурора Норильска подтвердили. По решению прокурора Красноярского края чиновник был отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Представители Главного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии воздерживаются от комментариев по вопросу задержания сотрудника надзорного ведомства.

Гутаев родился в 1987 году в селе Шали Чечено-Ингушской АССР, работал в прокуратуре Чечни. Имеет чин младшего советника юстиции.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 25.12.19

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