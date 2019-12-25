российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 25 декабря 2019, 08:54 мск

Новости Скандалы и происшествия

Темы дня, Все новости, Новости кратко

Норильского и.о. прокурора задержали по коррупционному делу

В Красноярском крае силовики задержали исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, сообщают федеральные информагентства со ссылкой на источники.

«Уголовное дело возбуждено по статье «получение взятки» (ст.290 УК РФ), Гутаев задержан», – сообщает «Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Расследование ведут сотрудники СКР.

В прокуратуре Красноярского края факт возбуждения уголовного дела и задержания и.о. прокурора Норильска подтвердили. По решению прокурора Красноярского края чиновник был отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Представители Главного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии воздерживаются от комментариев по вопросу задержания сотрудника надзорного ведомства.

Гутаев родился в 1987 году в селе Шали Чечено-Ингушской АССР, работал в прокуратуре Чечни. Имеет чин младшего советника юстиции.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 25.12.19

СБУ обнаружила на Украинской железной дороге оборудование и технику крымского производства. / Украинское командование использовало фотошоп для обвинения российских самолётов в «атаке» на американский эсминец. / Курганские промышленники и общественность пожаловались Путину на высокие энерготарифы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коррупция

Много денег и золотые слитки: арестованный генерал таможни оказался богачом

Замначальника балашихинского ГИБДД попался на взятке

Следователи нагрянули с обысками в Федеральную таможенную службу

Бывшего мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест за взятку

России рекомендуют активнее лишать чиновников незаконного богатства

Старший судебный пристав по Керчи и его подчиненные попались на взятке

Депутат-единоросс попалась на афере с деньгами «Газпрома» – похищено более 20 млн рублей

Экс-министру финансов Подмосковья Кузнецову дали 14 лет за махинации на 14 млрд рублей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Красноярск, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Коррупция,