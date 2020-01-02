Россиян заставят эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций

МЧС разработало и опубликовало проект поправок в федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», которые предусматривают введение обязательной эвакуации людей из зон чрезвычайных ситуаций.

В документе закреплена обязанность для граждан эвакуироваться из зоны ЧС с момента получения информации о проведении эвакуации или по требованию спасателей. Согласно действующему законодательству, принудительная эвакуация населения возможна лишь при введении режима контртеррористической операции или режима чрезвычайного положения.

Компетенцией по принятию решений об эвакуации предлагается наделить правительственную, региональные и муниципальные комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности.

Кроме того, МЧС инициировало введение административной ответственности для должностных лиц и организаций за несвоевременное предоставление информации о ЧС. Чиновников предлагается штрафовать в размере от 10 до 20 тыс. рублей, юрлиц – до 200 тыс. рублей.

Предполагается, что поправки вступят в силу в апреле текущего года.

Ранее, в декабре глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что минувшим летом во время наводнения в Амурской области население отказывалось от эвакуации, несмотря на угрозу затопления, что создавало трудности в работе спасателей. После этого президент РФ Владимир Путин велел внести в закон поправки об обязательной эвакуации из зон ЧС.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.01.20

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