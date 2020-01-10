В Хакасии «заработавший» на жилье для сирот экс-депутат отправился в колонию

В Хакасии суд вынес приговор экс-депутату верховного совета республики Владимиру Нырцеву. Как сообщили в пресс-службе СКР, его признали виновным в особо крупном мошенничестве и двух эпизодах незаконного хранения боеприпасов (ч.4 ст.159, ч.1 ст.222 УК РФ).

В суде доказано, что в 2015-2016 годах Нырцев в соучастии с главой управления имущественных отношений администрации Усть-Абаканского района через аффилированное лицо получил более 30 млн рублей. Эти деньги предназначались для строительства жилья детям-сиротам. Более 9 млн рублей из этих средств мошенник похитил.

Кроме того, в ходе обысков дома у депутата, а также в его служебном кабинете следователи обнаружили незаконно хранившиеся пистолетные патроны калибра 9 мм.

Приговором суда бывшему депутату назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также на него возложена обязанность возместить в доход государства 9 млн 214 тыс. рублей.

Улан-Удэ, Иван Гридин

Улан-Удэ. Другие новости 10.01.20

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