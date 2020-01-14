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Вторник, 14 января 2020, 13:53 мск

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В Хакасии 14 человек обокрали сирот на 3 млн рублей

В Хакасии по обвинению в хищении денег у сирот перед судом предстанут 14 злоумышленников. Как сообщили в пресс-службе СКР, 12 из обвиняемых в возрасте от 25-ти до 39-ти лет являются жителями республики, еще двое – жители Красноярского края в возрасте 22-х и 48-ми лет.

В зависимости от роли каждого их обвиняют в мошенничестве в крупном размере, пособничестве в мошенничестве, покушении на мошенничество, организации мошенничества, подделке официальных документов с правом их использования (ч.3 ст.159, ч.5 ст.33, ч.3 ст.159, ч.3 ст.30, ч.2 ст.159, ч.3 ст.33, ч.3 ст.159 и ч.1 ст.327 УК РФ).

Следователи считают, что обвиняемые с мая по сентябрь 2017 года, вступив в преступный сговор, разработали схему хищения денег у сирот. Они подыскивали людей, которые соглашались за денежное вознаграждение выступить мнимым попечителем несовершеннолетнего, изготавливали поддельные официальные документы о назначении их попечителями несовершеннолетних, а также оформляли разрешения администрации на закрытие банковских счетов подростков.

После этого мнимый попечитель в присутствии несовершеннолетнего предъявлял в банке поддельные документы на закрытие счета и обналичивал все деньги, находящиеся на номинальном счете сироты. Обвиняемые присваивали практически все деньги себе и лишь минимальные суммы передавали сиротам. Злоумышленники были уверены, что подростки в силу отсутствия у них жизненного опыта и юридических познаний не будут обращаться в правоохранительные органы.

Потерпевшими по уголовному делу признаны семь несовершеннолетних, которым был причинен ущерб на общую сумму более 3 млн рублей. Из четырнадцати обвиняемых четверо свою причастность к совершению преступлений отрицают, один обвиняемый свою вину признал частично, девять обвиняемых свою вину признали полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Абакан, Иван Гридин

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