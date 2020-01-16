Самолет SSJ 100 экстренно сел на недостроенную полосу в Домодедово

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ираэро» экстренно приземлился на строящуюся полосу у аэропорта Домодедово. Обошлось без пострадавших, сообщает авиаперевозчик.

Лайнер следовал из Сабетты (Ямало-Ненецкий автономный округ) в Домодедово. Посадка прошла благополучно. Борт повреждения не получил, люди не пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании. Причина экстренной посадки не уточняется. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе перевозчика.

В пресс-службе Домодедово подтвердили ситуацию с SSJ 100, отметив, что посадка прошла в штатном режиме.

По информации тетеграм-канала Baza, пассажиры пока остаются внутри лайнера. Когда будут эвакуировать людей, пока неизвестно.

Москва, служба информации РИА «Новый день»

Москва. Другие новости 16.01.20

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