В «Домодедово» началась прокурорская проверка после экстренной посадки лайнера из Сабетты

В аэропорту «Домодедово» началась прокурорская проверка из-за экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ираэро». Борт, выполнявши рейс «Сабетта – Москва-Домодедово», ориентировочно в 14:20 сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу.

«По предварительным данным, воздушное судно повреждений не имеет, пострадавших нет», – говорится в сообщении Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. В надзорном ведомстве также отметили, что после инцидента начата проверка – устанавливаются причины и обстоятельства крушения. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – заверили в прокуратуре.

Надзорное ведомство уже передало информацию о случившемся Иркутскому транспортному прокурору, в ведении которого находится деятельность авиаперевозчика «Ираэро».

Как сообщал «Новый День», в «Домодедово» заявили, что посадки прошла в штатном режиме. По информации авиакомпании, пострадавших нет, борт повреждений не получил.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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