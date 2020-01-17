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Пятница, 17 января 2020, 16:00 мск

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Глава кировского села ответит в суде за негодное жилье для детей-сирот

В Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы Зайцевского сельского поселения Котельничского района. Ее обвиняют превышении должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления (ч.2 ст.286 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, по версии следствия, в июле 2017 года глава села из корыстных побуждений, без публичных слушаний перевела земельный участок в категорию земель под разрешенное строительство жилого многоквартирного дома для детей-сирот.

В 2018 году, являясь главой администрации Котельничского района, она выдала разрешение на строительство дома, а впоследствии и разрешение на ввод его в эксплуатацию, несмотря на существенные нарушения и строительные недостатки. В частности, теплоизоляция дома не соответствовала госстандартам, при строительстве использовались материалы, не соответствующие проектной документации, системы вентиляции были организованы с нарушениями, а требования пожарной безопасности не соблюдались.

В ходе расследования уголовного дела нарушения в строительных недостатках были частично устранены. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Киров, Иван Гридин

Киров. Другие новости 17.01.20

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