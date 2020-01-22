В Красноярске в отношении управляющего региональным отделением Пенсионного фонда РФ по подозрению в получении особо крупной взятки возбуждено уголовное дело (ч.6 ст.290 УК РФ).

Глава пенсионного фонда Красноярского края попался на взятке в 13 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе СКР, управляющий краевого ОПФР вступил в сговор со своим заместителем. С 19 декабря 2017 по 6 февраля 2018 года он получил через посредника взятку в размере 13 млн рублей. За мзду он обещал обеспечить победу коммерческой фирмы в аукционе на право заключения госконтракта на приобретение помещения для размещения УПФР Ленинского района Красноярска по максимальной цене более 130 млн рублей. На сегодняшний день данная сделка решением суда была признана недействительной.

Подозреваемы чиновник заключен под стражу и допрошен. Свою вину он не признает. Следователи выясняют все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Уголовное дело было возбуждено по материалам краевого УФСБ России

Красноярск, Иван Гридин

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