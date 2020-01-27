В Омске силовики нагрянули с обысками к бывшему замминистра

В Омске возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего бывшего заместителя министра строительства и жилищно-коммунального комплекса. Как сообщили в пресс-службе СКР, его подозревают в совершении превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

В Омске силовики нагрянули с обысками к бывшему замминистра

В 2018 году подозреваемый занимал должность заместителя министра. По версии следствия, он нарушил закон и действовал в интересах аффилированных лиц, явно превысив полномочия. Его подозревают в заключении договоров на оказание транспортных услуг по завышенным ценам, оплате договоров по ремонту и реконструкции дорог без полного выполнения работ.

Следствие считает, что своими действиями экс-чиновник существенно нарушил охраняемые законом права общества и государства, подорвал авторитет органов госвласти и причинил ущерб на сумму около 6,5 млн рублей. В настоящее время по месту жительства подозреваемого и других лиц, а также в офисах прошли обыски и выемки, изъята интересующая следствие документация, проводятся допросы свидетелей, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

Омск, Иван Гридин

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