Посольство РФ в Греции выступило с предостережением к россиянам после жесточайшего приговора морякам из России

Суд греческого города Каламата приговорил двух россиян к 395 годам лишения свободы и штрафу в 6 млн евро, признав их виновными в незаконной перевозке мигрантов. Граждане РФ Платон Давыдов и Антон Каррамов были задержаны в Каламате в июне 2019 года по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов в Грецию.

Посольство РФ в Греции, тем временем, сообщает об участившихся случаях задержания в Греции российских моряков, по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов. Так, только в прошлом году было задержано 12 россиян – членов экипажей иностранных судов. В настоящее время число задержанных россиян в Греции по этому основанию достигает 24 человек.

«Законодательство Греции в этой области является крайне жестким», – указывают в диппредставительстве РФ. Представитель дипмиссии уточнил, что за первого мигранта перевозчикам дают 15 лет тюрьмы, а за каждого последующего – 7,5 года заключения. При этом дипломат отметил, что возможности посольства и консульств в подобных ситуациях «весьма ограничены», передает ТАСС. «Рекомендуем гражданам быть предельно осторожными в поиске работы за рубежом», – с таким призывом выступило российское посольство в Греции.

Ранее, в ноябре прошлого года сообщалось о задержании двух россиян на греческом острове Родос по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов в Грецию из Турции.

Афины, служба информации РИА «Новый День»

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