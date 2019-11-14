В Греции задержали россиян по подозрению в незаконной перевозке мигрантов

На греческом острове Родос сотрудники Портовой службы задержали двух россиян по подозрению в незаконной перевозке мигрантов из Турции, сообщили в посольстве РФ в Афинах. «По информации Портовой службы острова Родос, 2 ноября у берегов острова были задержаны двое российских граждан – А. С. Маленков и Р. Д. Беленко, которые подозреваются в перевозке нелегальных мигрантов в Грецию из Турции. Консульский отдел посольства поддерживает связь с родственниками Маленкова. Направлен запрос греческим властям», – рассказали российские дипломаты.

Они также отметили, что официального уведомления о задержании россиян от МИД или правоохранительных органов Греции пока не поступало. «Продолжаем выяснять детали произошедшего в целях оказания необходимого консульского содействия россиянам», – приводит ТАСС слова представительства посольства РФ.

По словам жены одного из задержанных Евгения Маленкова, ее муж отправился из Приморского края в Турцию по приглашению работодателя в качестве помощника капитана судна. Его работой должна была стать перевозка туристов. «30 октября они с напарником вышли в такой рейс, по пути попали в шторм. Из-за непогоды судно было вынуждено причалить к берегам Греции, где команду арестовали и обвинили в перевозке нелегальных мигрантов. Сложность еще и в том, что работодатель хоть и оплатил ему перелет из Приморья и гостиницу, но так и не устроил его на работу официально, не заключил трудовой договор», – пояснила Маленкова.

Она уже обратилась с просьбой о помощи в МИД и в администрацию президента РФ.

Афины, Иван Гридин

Афины. Другие новости 14.11.19

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