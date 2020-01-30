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Четверг, 30 января 2020, 11:32 мск

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Глава североосетинского УКСа попался на злоупотреблении в 317 млн рублей

В Северной Осетии в отношении 42-летнего врио начальника Управление капстроительства республики возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР.

По версии следствия, в декабре 2018 года УКС заключил госконтракт с компанией «Гарантпромбизнес». Договор предусматривал реконструкцию Ардонской центральной районной больницы в срок до 30 мая 2019 года. Стоимость работ, а также оборудования для больницы оценивались в 293,2 млн рублей.

30 мая 2019 года было заключено дополнительное соглашение к контракту. В соответствии с ним окончательный срок выполнения работ был перенесен на 31 августа 2019 года, а стоимость работ и подлежащего поставке оборудования увеличена до 317,9 млн рублей.

17 сентября подозреваемый, зная о несоответствии выполненных подрядчиком работ проектно-сметной документации и об отсутствии заключения государственного строительного надзора, произвел окончательный расчет с компанией. В результате действий чиновника бюджет понес ущерб в размере 317,9 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Владикавказ, Иван Гридин

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