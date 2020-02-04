В Красноярске врача-уролога уличили в коррупции

В Красноярске разоблачили заведующего урологическим отделением одной из больниц. Врач выписывал ложные диагнозы за взятки.
Как установили военные контрразведчики совместно с полицией, заведующий урологическим отделением – врач-уролог КГБУЗ «Красноярской межрайонной клинической больницы № 4» потребовали от призывника взятку в размере 50 тысяч рублей. Ложный диагноз помог бы молодому человеку уклониться от службы в армии.
В отношении врача было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «получение взятки за незаконные действия».
Суд признал доктора виновным и назначил штраф в размере 3 млн рублей. Кроме того, осужденный не имеет права заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет.
Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»
Красноярск. Другие новости 04.02.20
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