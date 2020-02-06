В Иркутске возбудили дело о мошенничестве с молоком на 50 млн рублей

В Иркутской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Дело о мошенничестве с молоком на 50 млн рублей

По версии следствия, с 2015 по 2019 годы группа лиц, занимавших должности на ряде предприятий, вступили в сговор ради личного обогащения. Они похищали средства у Детской молочной кухни и из казны ИркутскаМошенничество заключалось в закупке молока у подконтрольных фирм по заведомо завышенной стоимости.

Следователи СК России совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области установили, что ущерб составил 50 млн рублей. В рамках уголовного дела были задержаны экс-директор МУП «Комбинат питания города Иркутска», его супруга, а также их знакомый, имевший отношение к мошенничеству.

По месту жительства подозреваемых состоялись обыски. По решению суда экс-директор помещен под стражу. Его супруга находится под домашним арестом, а третий фигурант – под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Иркутск, Иван Гридин

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