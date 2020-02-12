Суд вынес приговор бывшему заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову, которого обвиняли в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Бывший замгубернатора Псковской области получил 5 лет «строгача»

Доказано, что Кузнецов с декабря 2012 по январь 2013 года, занимая пост заместителя губернатора, воспользовался своим служебным положением и получил взятку от исполнительного директора строительной организации. Взяткой стала скидка в 1,35 млн рублей на жилой дом, ранее приобретенный его супругой. Взамен чиновник помог застройщику победить в аукционе на заключение госконтракта на сумму более 40 млн рублей.

В ходе следствия для обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемого на сумму более 7 млн рублей был наложен арест. Приговором суда Кузнецову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Псков, Иван Гридин

Псков. Другие новости 12.02.20

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