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Пятница, 14 февраля 2020, 10:05 мск

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Чиновник попал под «уголовку» за нелегальное строительство на Байкале (ФОТО)

Следователи задержали главу прибайкальского поселка Листвянка в Иркутской области Александра Шамсудинова за незаконную выдачу разрешения на строительство гостиницы под видом дома на Байкале. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Задержание главы Листвянки сотрудниками СКР и УФСБ, скриншот видео СК РФ

По версии следствия, в 2017 году глава администрации Листвянского муниципального образования незаконно выдал разрешение на строительство дома площадью более 1400 квадратных метров в Листвянке в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. На его основании на земельном участке была возведена трехэтажная гостиница.

Таким образом, указали в СКР, действия чиновника, «явно выходящие за пределы его полномочий, повлекли существенные нарушения охраняемых действующим законодательством интересов общества и государства», отмечается в сообщении.

Главу Листвянки задержали, а поселковой администрации провели обыски.

Шамсудинов возглавил Листвянку в сентябре 2016 года, до этого он работал в правоохранительных органах.

Надо отметить, что в 2018 году чиновник попал под уголовное дело за противозаконную выдачу в 2017 году китайцам, разрешений на строительство индивидуальных жилых домов в Листвянке вблизи Байкала. На основании этих документов они строили гостиницы для соотечественников. В прошлом году уголовное дело было передано в суд. Но в итоге, согласно судебным материалам, дело было прекращено на основании истечения сроков давности, напоминает издание «Тайга. Инфо».

Ранее местные жители жаловались в прокуратуру на незаконное строительство в водоохранной зоне Байкала. Они заявляли, что участки под строительство на берегу Байкала скупают китайские бизнесмены.

Иркутск, Ольга Панфилова

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