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Пятница, 14 февраля 2020, 15:02 мск

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В Красноярском крае прокурор попался с подельниками на взяточничестве

В Красноярском крае по подозрению в коррупции силовики задержали прокурора Березовского района Бекхана Аслаханова и ряд его соучастников. Об этом сообщает пресс-служба СКР. В отношении главы районной прокуратуры возбуждено дело по статье «получение взятки в крупном размере» (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ), в отношении его брата Алихана – по статье «посредничество во взяточничестве (п.«б» ч.3 ст.291.1 УК РФ), а также других лиц.

Следователи считают, что 21 мая 2019 года Аслаханов при посредничестве брата и других лиц получил от учредителя одной из коммерческих организаций взятку в размере 500 тыс. рублей. За мзду он обещал обеспечить общее покровительство и попустительство по службе в интересах данной коммерческой организации. Подозреваемые задержаны, расследование продолжается.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 14.02.20

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