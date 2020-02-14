российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 14 февраля 2020, 16:33 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Карачаево-Черкесии сотрудница прокуратуры дала взятку коллеге из ФСБ

В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы прокуратуры одного из районов республики. Как сообщили в пресс-службе СКР, ее подозревают в передачи крупной взятки сотруднику регионального управления ФСБ (п.п. «б», «в» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

По предварительным данным, сотрудница надзорного ведомства передала лично сотруднику регионального УФСБ 300 тыс. рублей. За эти деньги она рассчитывала получить личное покровительство по службе. Однако факт передачи денег был выявлен и зафиксирован. Расследование уголовного дела продолжается.

Черкесск, Иван Гридин

Черкесск. Другие новости 14.02.20

Пригоден для жизни, но нужен ремонт: в Ирбите решили судьбу дома, где взорвался газ. / В Красноярском крае прокурор попался с подельниками на взяточничестве. / Мэр не в курсе, минЖКХ рассказывает сказки: симферопольцы трое суток мерзли без отопления. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коррупция

В Красноярском крае прокурор попался с подельниками на взяточничестве

Депутат от «Единой России» попалась на хищении свыше 16 млн рублей

Чиновник попал под «уголовку» за нелегальное строительство на Байкале (ФОТО)

В Забайкалье замминистра попался на особо крупной взятке

Бывший замгубернатора Псковской области получил 5 лет «строгача»

В Якутии чиновники нажились на строительстве дома культуры

16 лет колонии и штраф 196 млн: прокурор определил степень виновности генерала Дрыманова

В закрытом режиме: прокурор запросит срок наказания генералу Дрыманову

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Кавказ, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Коррупция,