В Карачаево-Черкесии сотрудница прокуратуры дала взятку коллеге из ФСБ

В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы прокуратуры одного из районов республики. Как сообщили в пресс-службе СКР, ее подозревают в передачи крупной взятки сотруднику регионального управления ФСБ (п.п. «б», «в» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

По предварительным данным, сотрудница надзорного ведомства передала лично сотруднику регионального УФСБ 300 тыс. рублей. За эти деньги она рассчитывала получить личное покровительство по службе. Однако факт передачи денег был выявлен и зафиксирован. Расследование уголовного дела продолжается.

Черкесск, Иван Гридин

Черкесск. Другие новости 14.02.20

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