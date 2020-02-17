Глава омской «Автобазы здравоохранения» попался на махинациях

В Омске возбудили уголовное дело в отношении 56-летнего главы областного бюджетного учреждения «Автобаза здравоохранения». Как сообщили в пресс-службе СКР, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ).

Следователи считают, что руководитель предприятия с 2014 по 2020 годы из корыстных побуждений заключил с подконтрольной организацией договоры на оказание транспортных услуг по заведомо заниженной стоимости. В последующем услуги оказывало аффилированное юрлицо по рыночной стоимости и автотранспорте «Автобазы здравоохранения». По предварительным оценкам, ущерб превысил 4 млн рублей.

13 февраля подозреваемого задержали и поместили под стражу. Следователи провели обыски по месту работы и жительства подозреваемого, а также в иных организациях; проводятся выемки документации, допросы свидетелей, иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Омск, Иван Гридин

Омск. Другие новости 17.02.20

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