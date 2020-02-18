В Красноярске преподавателя и студентов обвинили во взяточничестве

В Красноярске правоохранители поймали на взятке преподавателя вуза. Деньги через посредника ему передал студент, для того чтобы поступить в магистратуру на бюджетной основе.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, старший преподаватель Сибирского государственного университета науки и технологи им. М.Ф. Решетнева потребовал от студента 80 тысяч рублей за содействие при поступлении. Преступные действия были пресечены сотрудниками УТ МВД России по СФО.

Уголовное дело в отношении преподавателя возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ «получение взятки». В отношении студентов также возбуждены уголовные дела за дачу взятки и посредничество во взяточничестве. Расследование продолжается.

Красноярск, Зоя Осколкова

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