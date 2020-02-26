В Самарской области экс-офицер Росгвардии получил 12 лет «строгача»

Суд вынес приговор экс-начальнику центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области Дмитрию Сазонову. Он признан виновным в двух случаях получения взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

Доказано, что Сазонов лично и через посредников систематически получал незаконные денежные вознаграждения от представителей частной охранной организации. За это он закрывал глаза на выявляемые нарушения. Он же систематически получал деньги от директора организации за способствование размещению фотостудий в родильных домах Самары и обеспечивал их беспрепятственную работу.

Общая сумма, полученная Сазоновым в виде взяток, превысила 20 млн рублей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники регионального УФСБ. Сазонову назначено наказание в виде 12 лет колонии строго режима со штрафом 220 млн рублей в доход государства.

Самара, Иван Гридин

Самара. Другие новости 26.02.20

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