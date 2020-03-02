В Иркутской области замглавы Россельхознадзора попался на взятке

Заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия арестовали по подозрению в крупной взятке. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Следствие установило, что чиновник получил 160 тысяч рублей от местного бизнесмена «за беспрепятственную выдачу в кратчайшие сроки фито-санитарных сертификатов, необходимых для экспорта лесной продукции».

Следователи и сотрудники ФСБ задержали замглавы ведомства и других должностных лиц. Уголовное дело возбуждено по п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

«Проведены обыски по местам жительства подозреваемых, а также осмотры служебных кабинетов, где были обнаружены и изъяты денежные средства и документы. Кроме того, в кабинете одного из подозреваемых обнаружено наркотическое средство – кокаин», – сообщили в СКР.

Суд отправил чиновника под арест. Расследование уголовного дела продолжается.

Иркутск, Зоя Осколкова

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