На Алтае экс-министр купил внедорожник на средства для охраны лесов

Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, сообщили в пресс-службе СКР. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ).

Установлено, что подведомственное региональному минприроды предприятие «Авиалесоохрана» в 2018-2019 годах нуждалось в лесопожарной технике и специальных технических устройствах для экипировки летчиков-наблюдателей и десантников. На обновление технической базы требовалось 6 млн 955 тыс. рублей. В январе 2019 года в рамках госпрограммы по экологической безопасности министерство получило на эти цели 6 млн 200 тыс. рублей.

По версии следствия, обвиняемый потратил средства на другие цели. В частности, вместо необходимого «Авиалесоохране» оборудования он приобрел автомобиль Toyota Land Cruiser 200, стоимостью 6 млн 144 тыс. рублей, который использовался в целях, не связанных с защитой лесов. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Горно-Алтайск, Иван Гридин

Горно-Алтайск. Другие новости 02.03.20

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