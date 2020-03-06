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Пятница, 6 марта 2020, 11:01 мск

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Иркутские приставы брали взятки, чтобы не взыскивать долги

В Иркутской области задержали сотрудников управления ФССП России. Их подозревают во взяточничестве.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, судебные приставы-исполнители получили от физлица взятку в размере 60 тысяч рублей за прекращение исполнительного производства по взысканию с него денежных средств.

Материалы для возбуждения уголовного дело по п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностными лицами, совершенное группой лиц по предварительному сговору) предоставили УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области.

В служебных кабинетах подозреваемых провели обыски, изъята необходимая следствию документация. Расследование уголовного дела продолжается.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 06.03.20

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