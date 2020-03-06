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Пятница, 6 марта 2020, 17:07 мск

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Суд приговорил экс-директора Водоканала Ставрополя к 8 годам колонии и штрафу 22 млн рублей

В Ставрополе суд вынес приговор экс-директору городского Водоканала Валерия Евлахова. Он признан виновным во взяточничестве (ч.6 ст.290 УК РФ). В суде доказано, что с февраля по август 2017 года Евлахов требовал от одной из коммерческих организаций взятку за выдачу справки о выполнении технических условий для ввода в эксплуатацию водовода.

В октябре 2017 года Евлахов получил от директора этой компании требуемое им вознаграждение в виде прав на имущество – водовод и камеру врезки на общую сумму более 4 млн рублей. Суд приговорил Евлахова к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 22 млн рублей. Кроме того он на 12 лет лишен права занимать определенные должности.

Ставрополь, Иван Гридин

Ставрополь. Другие новости 06.03.20

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