В Китае обрушился отель-карантин для людей, контактировавших с больными коронавирусом

Примерно 70 человек оказались накануне вечером под обломками отеля для людей, находящиеся в карантине по коронавирусу в китайском городе Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь.

По сообщению китайских СМИ, около 47 из 70 были извлечены из-под обломков. Остальных спасатели продолжают искать под остовом пятиэтажного здания. Причины обращения пока устанавливаются.

Как сообщает ВВС, отель был открыт в 2018 году и насчитывал 80 номеров.

Одна женщина рассказала на сайте Beijing News, что родственники, включая ее сестру, находились там на карантине и теперь она не может дозвониться до них, телефоны не отвечают.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 07.03.20

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