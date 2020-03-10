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Вторник, 10 марта 2020, 09:59 мск

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Число жертв обрушения карантинного отеля в Китае выросло до 20

Фото: Reuters

В Китае продолжаются спасательные работы на месте обрушения отеля, в котором находились люди, контактировавшие с больными COVID-19. По последним данным, из-под обломков извлекли 20 погибших.

«По состоянию на 9.00 (4.00 мск), из-под завалов удалось вытащить 61 человека, из них 20 человек погибли, 41 получил травмы, еще 10 человек по-прежнему остаются под завалами», – цитирует РИА «Новости» замглавы управления по чрезвычайным ситуациям КНР Шан Юна.

Отель обрушился вечером 7 марта. В тот момент в здании находились более 80 человек. 10 удалось выбраться самостоятельно. Известно, что гостиница использовалась для изоляции граждан, тесно контактировавших с зараженными коронавирусом из провинции Хубэй и города Вэньчжоу в провинции Чжэцзян.

К настоящему времени нет официальной информации о причинах обрушения. По данным китайских СМИ, в отеле проводились ремонтные работы.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 10.03.20

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