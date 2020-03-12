При обрушении карантинного отеля в Китае погибли 29 человек

В Китае завершена поисково-спасательная операция на месте обрушения отеля, в котором находились на карантине люди, контактировавшие с больными коронавирусом. В результате погибли 29 человек. Причины трагедии и виновных установит специальная комиссия, созданная Госсоветом КНР.

Обрушение произошло вечером 7 марта в городе Цюаньчжоу, провинции Фуцзянь на востоке страны. 12 марта спасатели достали из-под завалов человека без признаков жизни. В результате число погибших выросло до 29, 27 из которых извлекли из-под обломков, еще два человека скончались в больнице от полученных травм.

На момент обрушения в гостинице находились 80 человек, девяти удалось выбраться самостоятельно. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР сообщало, что семиэтажное здание было построено незаконно в 2013 году, затем неоднократно перестраивалось, так как имело серьезные проблемы с несущими конструкциями, передает агентство Синьхуа. Несмотря на это, в нем открыли отель два года назад, а затем разместили там людей, которые контактировали с больными коронавирусом.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 12.03.20

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