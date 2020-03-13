В Краснодаре чиновник «Главрыбвода» попался на особо крупной взятке

В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего замначальника Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» («Главрыбвод»). Как сообщили в пресс-службе СКР, его обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

Следователи установили, что в сентябре 2018 года чиновник знал о том, что одна из коммерческих организаций в рамках госконтракта ведет расчистку русла Васильчикова ерика в Калининском районе края, а также геодезические и другие работы. Их финансированием занималось филиал «Главрыбвода».

Мужчина потребовал от главы предприятия взятку в размере 20% от стоимости госконтракта. За это чиновник обещал беспрепятственное согласование и подписание актов выполненных работ, а также общее покровительство. Он также пригрозил, что в случае отказа не примет выполненные работы, а возглавляемая им организации и вовсе останется без денег.

Предприниматель обратился в правоохранительные органы. Днем 2 марта чиновник встретился с бизнесменом и получил от него 2 млн рублей. Дальнейшие действия фигуранта пресекли оперативники УФСБ России по Краснодарскому краю. Чиновник помещен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Краснодар, Иван Гридин

Краснодар. Другие новости 13.03.20

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